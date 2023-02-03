Инфекционист Поздняков перечислил основные симптомы штамма COVID-19 «Кракен»

Какие симптомы наиболее распространены при заражении штаммом коронавируса «Кракен», рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.
«Кракен» проявляется практически идентично другим подвидам COVID-19. При «Кракене» и «Омикроне» клиническая картина мало чем отличается от ОРВИ, отметил Андрей Поздняков в интервью для «Российской газеты».
«Одно из главных отличий "кракена" — он более заразный, чем предшествующие варианты, и "научился" уходить от антительного ответа, поэтому заразиться им могут даже те, кто уже переболел "омикроном"», — рассказал инфекционист.
Для штамма «Кракен» характерны насморк и повышенная температура, кашель и головная боль, подчеркнул Андрей Поздняков. Первый случай заражения этим подвидом коронавируса в России выявили в середине января. Второй случай зафиксирован в начале февраля.