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Фонд медицинского страхования подал иск к Эдварду Билу из-за пострадавшей в ДТП

Происшествия
Фонд медицинского страхования подал иск к Эдварду Билу из-за пострадавшей в ДТП

Блогера Эдварда Била снова ждет судебное разбирательство. С иском к виновнику крупного ДТП обратился Фонд медицинского страхования, который оплачивал лечение пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Сумма ущерба составляет 302 тыс. рублей, сообщает МК.ru.

Напомним, блогер спровоцировал крупную аварию, в которой пострадала консультант Госдумы. Женщина получила серьезные травмы.

Сам Бил стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он провел за решеткой один год и два месяца.
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