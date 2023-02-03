Фонд медицинского страхования подал иск к Эдварду Билу из-за пострадавшей в ДТП

Блогера Эдварда Била снова ждет судебное разбирательство. С иском к виновнику крупного ДТП обратился Фонд медицинского страхования, который оплачивал лечение пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Сумма ущерба составляет 302 тыс. рублей, сообщает МК.ru.
Напомним, блогер спровоцировал крупную аварию, в которой пострадала консультант Госдумы. Женщина получила серьезные травмы.
Сам Бил стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он провел за решеткой один год и два месяца.