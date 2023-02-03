Безработица в США упала до рекордно низкого уровня

Борьба с безработицей была заявлена одним из приоритетов политики президента Джо Байдена. После начала пандемии COVID-19 США столкнулись с увольнением миллионов сотрудников по всей стране. За 2020 год показатель безработицы вырос с 4,4% до 14,7%. Постепенное восстановление доли работающего населения является следствием увольнений времен COVID-19. Об этом также свидетельствует рекордный рост уровня занятости в сфере услуг, наиболее пострадавшей в 2020 году.