Безработица в США упала до рекордно низкого уровня

Вашингтон, 3 февраля. Общая занятость в несельскохозяйственном секторе экономики США выросла на 517 000 рабочих мест в январе 2022 года, а уровень безработицы снизился до 3,4%, сообщило Бюро статистики труда страны. Это самый низкий показатель доли неработающих граждан с мая 1969 года.
Согласно отчету Бюро статистики, количество вакансий значительно выросло в декабре, а заявки на пособие по безработице остались на низком уровне, что свидетельствует об устойчивости рынка труда.
Наибольший рост занятости населения наблюдался в сфере услуг, гостиничного бизнеса и здравоохранения. Однако западные эксперты считают, что спрос на работников продолжает опережать предложение, угрожая сохранить быстрый рост заработной платы и еще больше повысить уровень инфляции в стране.
Отчет о занятости показал, что средняя почасовая заработная плата в США выросла на 0,3% по сравнению с показателями декабря и выросла на 4,4% относительно 2022 года. В то же время средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,7 часа, что является самым высоким показателем с марта 2022 года.
Борьба с безработицей была заявлена одним из приоритетов политики президента Джо Байдена. После начала пандемии COVID-19 США столкнулись с увольнением миллионов сотрудников по всей стране. За 2020 год показатель безработицы вырос с 4,4% до 14,7%. Постепенное восстановление доли работающего населения является следствием увольнений времен COVID-19. Об этом также свидетельствует рекордный рост уровня занятости в сфере услуг, наиболее пострадавшей в 2020 году.