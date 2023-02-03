Президент ЦАР принял приглашение на саммит «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Банги, 3 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично принять участие во втором саммите «Россия — Африка». Об этом сообщил посол РФ в республике Александр Бикантов.
Форум пройдет летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Отечественный дипломат отметил, что в случае непредвиденных обстоятельств лидера центральноафриканского государства заменит премьер-министр Феликс Молуа.
Ранее представители Эсватини сообщили, что делегация королевства посетит саммит «Россия — Африка». По словам заместителя министра иностранных дел Вулие Кунене, мероприятие является хорошей возможностью для развития международных отношений и продолжения политического диалога с Москвой.
Глава Эритреи Исайяс Афеворк в настоящий момент рассматривает возможность участия в форуме. Посол республики в РФ Петрос Цеггай отметил, что регулярно обсуждает с президентом его вероятный визит в Санкт-Петербург.