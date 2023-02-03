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Госдеп США назвал ситуацию с китайским аэростатом нарушением суверенитета

Политика
Госдеп США назвал ситуацию с китайским аэростатом нарушением суверенитета

Соединенные Штаты считают неприемлемым нахождение аэростата Китая над территорией страны. Об этом заявили в Госдепартаменте.

Напомним, что над США заметили разведывательный шар. Китай признал, что аппарат прилетел из КНР.

Американская сторона сочла инцидент нарушением суверенитета и международного права. Кроме того, в Госдепе назвали такие действия неприемлемыми.

Ранее Китай выразил сожаление в связи с тем, что аэростат вошел в воздушное пространство США. Шар отклонился от курса из-за ветра и ограниченных возможностей самоуправление. В Пекине добавили, что аппарат использовали в научных целях.
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