Египет обсудил с дипломатами РФ подготовку к предстоящему саммиту Россия — Африка

Каир, 3 февраля. Представители внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили вопросы подготовки ко второму саммиту и экономическому форуму Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
Это произошло во время встречи помощника министра иностранных дел, директора департамента африканских организаций и сообществ АРЕ Ашрафа Суайлема с послом по особым поручениям МИД России Олегом Озеровым и главой диппредставительства РФ в Каире Георгием Борисенко. Российские дипломаты сообщили в ходе переговоров о том, что с нетерпением ожидают участия высшего руководства Египта в предстоящем саммите.
Со своей стороны, Озеров отметил, что Египет является воротами в Африку и одним из самых передовых государств континента. Он высоко оценил успехи первого афро-российского саммита, который прошел в Сочи двумя годами ранее, а также ключевую и эффективную роль АРЕ во главе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в его организации.
«На встрече состоялся обмен мнениями по проблемам континента. Затронуты международные вопросы, касающиеся будущего многосторонних действий, реформы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и расширения G20 для увеличения представительства африканских государств», — сообщил, в свою очередь, Ашраф Суайлем.
Египет является одним из ключевых партнеров России на континенте. В настоящее время отношения между двумя странами стремительно развиваются. В частности, ведутся переговоры о переходе на рубли при оплате ряда торговых сделок.