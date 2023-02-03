Египет обсудил с дипломатами РФ подготовку к предстоящему саммиту Россия — Африка

Со своей стороны, Озеров отметил, что Египет является воротами в Африку и одним из самых передовых государств континента. Он высоко оценил успехи первого афро-российского саммита, который прошел в Сочи двумя годами ранее, а также ключевую и эффективную роль АРЕ во главе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси в его организации.