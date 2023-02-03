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Минобороны Польши сообщило о старте обучения солдат ВСУ управлению танками Leopard

Армия
Минобороны Польши сообщило о старте обучения солдат ВСУ управлению танками Leopard

Польша начала обучение солдат ВСУ. Польские инструкторы научат украинских танкистов навыкам обращения с немецкими танками Leopard.

О старте курса в пятницу, 3 февраля, сообщили представители Министерства обороны Польши. Ранее страны НАТО договорились отправить на Украину совокупными усилиями партию из 120-140 танков Leopard 2 с разрешения Германии как страны-производителя.

До этого министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что несколько тысяч солдат ВСУ прошли обучение. За них отвечало командование 11-й механизированной дивизии.
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