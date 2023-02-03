В Северодвинске не могут выселить кур из подвала многоэтажного дома

История дома в Северодвинске по проспекту Победы, 84 дошла уже до Москвы. Один из владельцев нежилого помещения на цокольном этаже развел кур и гусей в ноябре этого года. После чего жильцы дома в своих квартирах, а особенно в подъезде, начали задыхаться от резкой вони. Жалобы писали во все возможные инстанции – полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ни одно ведомство помочь не смогло. ФАН попытался разобраться, почему ни инспекторы, ни правоохранители не могут призвать к порядку человека, «терроризирующего» дом.
«Его зовут Алексей. Сам он в этом доме не живет, но владеет частью подвала. В ноябре он поселил там кур и гусей. Сами мы их не видели, он никого туда не пускает, но вонь стоит жуткая. Да и по ночам кричит петух, видимо, там свет включают, чтобы накормить. Но сам Алексей на все наши претензии говорит, нет там никого», — рассказала ФАН жительница дома Татьяна.
Жильцы обратились вначале в полицию, но вызванный участковый сказал, что это не в компетенции полиции, поскольку никакой закон владелец кур не нарушил и посоветовал обратиться в Роспотребнадзор.
Полученное письмо в Роспотребнадзоре переадресовали в Россельхознадзор и Жилищный отдел администрации города, вторые должны были проверить законность владения мужчиной частью цокольного этажа многоквартирного дома.
Россельхознадзор попытался провести внеплановую проверку, однако попытка не увенчалась успехом.
«Мы выезжали на место. Естественно владелец нас в подвал не пустил. Потребовал предъявить основание от прокуратуры. Смогли только зафиксировать запах, не соответствующий нормам проживания», — рассказал источник в ведомстве.
Россельхознадзор направил все материалы в прокуратуру для согласования контрольно-надзорного мероприятия, но прокуратура отказала, поскольку не увидела угрозы жизни и здоровью граждан. Между тем в доме над подвальной фермой живет семья с ребенком-астматиком, для которого подобные запахи могут быть смертельно опасны.
Попытка заставить фермера перенести своих птиц из подвала с помощью не так давно принятого закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» тоже провалилась. И хотя в реальности птицы содержатся в ужасающих условиях — в полной темноте, без доступа свежего воздуха, без доступа солнца, без возможности передвигаться, но они не подпадают под этот закон:
«Положения настоящего Федерального закона не применяются к отношениям в области охраны и использования животного мира, отношениям в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, отношениям в области аквакультуры (рыбоводства), отношениям в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отношениям в области содержания и использования сельскохозяйственных животных и отношениям в области содержания и использования лабораторных животных», — говорится в тексте закона.
По мнению источника в прокуратуре, изменения в Жилищный кодекс, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года на данную ситуацию не повлияют.
«С 1 марта в жилых помещениях многоквартирных домов запретят содержать сельскохозяйственных птиц и животных. Но в данном случае птицеферма расположена в нежилом помещении, ее эти изменения не коснутся. Есть одна небольшая надежда на то, что все-таки удастся доказать вред здоровью граждан от птицефермы — необходимо собрать справки людям с астмой, аллергией. Вообще подвальная птицеферма – не первая, не так давно в одном из регионов Северо-запада тоже было подобное. Но там оказался адекватный хозяин и после просьб жильцов убрал своих кур и уточек», — говорит собеседник.
Пока же у ведомств нет законных оснований для осмотра частного помещения и запрета на содержание птиц.