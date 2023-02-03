В Северодвинске не могут выселить кур из подвала многоэтажного дома

История дома в Северодвинске по проспекту Победы, 84 дошла уже до Москвы. Один из владельцев нежилого помещения на цокольном этаже развел кур и гусей в ноябре этого года. После чего жильцы дома в своих квартирах, а особенно в подъезде, начали задыхаться от резкой вони. Жалобы писали во все возможные инстанции – полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ни одно ведомство помочь не смогло. ФАН попытался разобраться, почему ни инспекторы, ни правоохранители не могут призвать к порядку человека, «терроризирующего» дом.