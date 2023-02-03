Представители стран — участниц БРИКС обсудили перспективные направления партнерства в рамках альянса

Претория, 3 февраля. Представители стран — участниц БРИКС встретились в столице ЮАР, где обсудили перспективные векторы партнерства в рамках альянса.
Переговоры впервые за долгое время прошли в очном формате. Стороны подтвердили необходимость усиления взаимодействия между государствами — членами блока. Кроме того, дипломаты сочли наиболее приоритетными направлениями для сотрудничества такие сферы, как экономика, культура и безопасность.
Российскую делегацию на встрече представлял посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев. Он подчеркнул важность создания совместной комплексной системы реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, учреждения Центра промышленных компетенций, а также расширения партнерства в ядерной медицине и спортивной сфере.
Встреча стран — участниц БРИКС состоится в Южно-Африканской Республике в августе. Организаторы саммита запланировали более 100 мероприятий, главной темой которых будет развитие торгового сотрудничества с Черным континентом.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор поделилась планами правительства на время председательства в международном объединении. Она сообщила, что основной целью обсуждений станет модернизация экономики материка.