Представители стран — участниц БРИКС обсудили перспективные направления партнерства в рамках альянса

Переговоры впервые за долгое время прошли в очном формате. Стороны подтвердили необходимость усиления взаимодействия между государствами — членами блока. Кроме того, дипломаты сочли наиболее приоритетными направлениями для сотрудничества такие сферы, как экономика, культура и безопасность.