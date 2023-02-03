Музыкант Вадим Степанцов объяснил, за что учителям РФ стоит благодарить группу «Король и Шут»

Первый трейлер сериала о рок-группе «Король и Шут» появился в Сети. В беседе с ФАН своим отношением к творчеству культовых музыкантов поделился актер, создатель коллектива «Бахыт-Компот», автор текстов для групп «Браво», «На-На» и «Тату» Вадим Степанцов.
Собеседник отметил, что, как и многие жители нашей страны, он не остался равнодушным к этому музыкальному коллективу. Правда, на это у него есть своя особенная причина.
«Скажем так, очень симпатизирую творческой половине состава по фамилии Князев, тем более, что, по его признанию, его мама — моя большая поклонница. Как я понял, она учительница русского языка и литературы», — сообщил поэт.
Вадим Степанцов также допустил вероятность того, что в свое время он, возможно, мог повлиять на творчество знаменитой рок-группы.
«Я был слишком взрослым на момент, когда они из начинающих артистов внезапно стали звездами. Могу отметить, что от части вся эта сказочная история могла выйти из таких треков как “Бухгалтер Иванов” и “Дьявольская месса”, возможно послужили предтечей некоему романтизму, скажем так, адаптированному к детской аудитории. С другой стороны, я не претендую. Точно таким же образом их вдохновителями могли быть Шарль Перро и братья Гримм, как скорее всего и было, а я — только предваряющий отблеск на этой поверхности», — предположил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что, на его взгляд, песни группы «Король и Шут» стали очень важной частью жизни для многих фанатов.
«Отношение очень благосклонное. Хоть я уже не был ребенком, когда они мощно всосали в себя детско-юношескую аудиторию, но, наверное, педагогам России стоило бы сказать спасибо Горшку и Князю за то, что они как-то приютили недолюбленных детей 1990-х. Они сыграли роль дедушек, бабушек или старших сестер и братьев, которые рассказывают деткам на ночь сказки», — подытожил музыкант.
Ранее Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения Льва Лещенко. По случаю такого приятного события собеседник поделился с изданием парой искрометных анекдотов.