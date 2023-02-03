Полковник Макгрегор объяснил, как США подвели Украину с поставками танков Abrams

Соединенные Штаты отправят на Украину танки Abrams со слабой броней, которая разрабатывалась еще в 1970-е годы. Такое мнение на YouTube-канале Judging Freedom высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, это решение Вашингтона продиктовано желанием сохранить последние секретные разработки по совершенствованию брони танков. Эксперт отметил, что США не могут позволить попасть этим наработкам в руки ВС РФ.
«Через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: "Ну, мы сделали все, что могли, посмотрите на все, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать", и я думаю, что именно к этому мы и идем», — заявил Макгрегор.
По мнению эксперта, решение президента США Джо Байдена передать Киеву 31 танк М1 Abrams не окажет решающего влияния на ход боевых действий на Украине.