19FortyFive: Путин повлиял на планы США по поставкам оружия на Украину

США вынуждены брать в расчет возможную реакцию Кремля на дальнейшие поставки летального оружия на Украину, считает обозреватель 19FortyFive Сайрус Джим.
По мнению эксперта, предупреждение президента РФ Владимира Путина в адрес западных коллег не осталось неуслышанным. В Белом доме тщательно взвешивают последствия от отправки на Украину критически важных военных систем, способных привести к прямой конфронтации с Москвой.
«Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция ведет себя осмотрительно, тщательно продумывает решения по Украине и учитывает реакцию России на вмешательство извне», — высказался колумнист.
По мнению автора 19FortyFive, сейчас Вашингтон не рискнет снабжать Киев боевой техникой и артиллерией для захвата Крыма и Донбасса из страха оказаться в состоянии смертоносной войны с Москвой.