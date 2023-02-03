Пригожин призвал Зеленского бороться до конца и не сдавать Бахмут

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского не выводить военных из Бахмута (Артемовска).
Зеленский во время визита европейской делегации в Киев заявил, что украинские солдаты будут бороться за административный центр Бахмутского района столько, сколько смогут. Пригожин обратил внимание, что многие просят лидера бывшей советской республики изменить решение.
«Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — говорится в заявлении бизнесмена, распространенном пресс-службой компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее обратил внимание на слухи об оперативном окружении Бахмута. По его словам, о таких вещах обычно не распространяются из оперативных соображений. Когда город будет взят, об этом, разумеется, станет известно.