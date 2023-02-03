Актер театра и кино Гела Месхи посвятил трогательные строки бывшей жене Екатерине Климовой. Поклонники отметили, что слова артиста больше напоминают любовное послание.
«Не трогайте, не целуйте, не обнимайте… Иначе вам будет больно от меня», — написал Месхи под постом с фотографией Климовой.
Поклонники тут же решили, что у актера вновь вспыхнули чувства к экс-супруге, которая родила ему дочь Бэллу. Климова после разрыва с Месхи предпочитает не делиться с публикой подробностями личной жизни, сообщает «СтарХит».
Тем временем о многочисленных романах актера ходит множество слухов.Одно время он выходил в свет с актрисой Натальей Земцовой, а затем стал появляться с баскетболисткой Анной Соколовой.