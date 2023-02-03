The Hatters рассказали, как снимали сцену с их участием для сериала «Патриот»

Музыканты из группы The Hatters поделились впечатлениями от съемок в сериале «Патриот». Участники коллектива рассказали, как снимали сцену с их участием, сообщает пресс-служба канала ТНТ.
Третий сезон «Патриота» стартует на ТНТ 13 февраля. Сериал продолжит рассказывать о приключениях бывшего спецназовца Сани Кучина, отличающегося высокими моральными ценностями.
Одну из серий посвятили поискам корней главного героя. Этот эпизод сняли в стиле мюзикла. В нем поклонники «Патриота» впервые увидят в кадре The Hatters, которые исполняют открывающую сериал песню.
По словам музыкантов, сцену с их участием снимали в большом ангаре с массовкой. Поскольку все организовали так, будто они на концерте, группа чувствовала себя комфортно и работала по команде режиссера.
«Для нас съемки технически ничем не отличались от обычного концерта — кроме того, что мы сыграли песню 30 раз подряд!» — подчеркнули The Hatters.
Музыканты добавили, что не участвовали в закадровом создании номера для сериала. Этим занимались съемочная команда, и группа не знала заранее, что получится. Однако коллективу приятно, когда его творчество выходит за рамки группы и переходит, например, в кино.
The Hatters также признались, что смотрят «Патриота» в гостиницах, в которых останавливаются в турах. Поскольку за год у музыкантов выдалось немало гастролей, сериал они смотрели часто.