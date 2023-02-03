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Костя Цзю выступил против участия его сыновей в боях с россиянами

Спорт
Костя Цзю выступил против участия его сыновей в боях с россиянами

Прославленный советский боксер Костя Цзю выступил против поединков своих сыновей с российскими спортсменами.

Костя Цзю не хочет, чтобы его сыновья участвовали в боях с россиянами из-за того, что они могут потерять часть своей аудитории. Об этом двукратный чемпион Европы рассказал в интервью Metaratings.

«Я не хочу, чтобы мой сын боксировал с русскими. Определенное количество нашей аудитории будет болеть против него, а я хочу чтобы вся Россия болела за моих сыновей», — отметил Цзю.

Оба сына прославленного спортсмена выступают в профессиональном боксе и являются гражданами Австралии. Наследники Цзю провели 25 поединков на двоих, все из которых завершились их победами.
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