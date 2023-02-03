Мясников сравнил людей с овечками Долли после слов главы Pfizer о таблетках с чипами

Люди все больше превращаются в овечек Долли, предупредил известный врач и телеведущий Александр Мясников после слов директора компании Pfizer Альберт Бурла о таблетках с биочипами.
Врач признался, что не стал бы принимать подобные лекарства. Смартфоны и другие современные гаджеты уже нарушили права человека, сетует врач. На этом фоне доктор не исключил, что подобные эксперименты достигнут еще больших масштабов.
«Мы с каждым днем все больше и больше превращаемся в таких овечек Долли с чипами на разных местах. Я уверен, что скоро будут чипировать сперму, можно отследить», — заявил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
Врач также указал на проблему нехватки чипов в мире. Наглядным примером тому Мясников назвал истории вокруг Китая.
Известный доктор ранее призвал россиян не пропускать завтраки. В ином случае люди рискуют столкнуться с набором лишних килограммов, предупредил он.