Забыли о «золотой блокаде» и других жертвах: как Болгария признала «голодомор» на Украине геноцидом

Дело в том, что еще в 1925 году целый ряд западных стран под началом США, объявил «золотую блокаду» в адрес СССР. Советское золото американские специалисты по санкциям сочли «ненадежным». Поэтому торговля с Советским Союзом велась только в формате натурального обмена. В этот период в СССР шло активное развитие металлургической промышленности и машиностроительной отрасли, это требовало технологий и так далее. Западные «партнеры» готовы были помочь, но отказались получать за свою «помощь» деньги и золото — только зерно. Поэтому все зерно, которое изымалось у населения, в общем-то, уходило на расчеты за импорт, который был так необходим молодому советскому государству.