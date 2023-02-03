Забыли о «золотой блокаде» и других жертвах: как Болгария признала «голодомор» на Украине геноцидом

На днях парламент Болгарии признал «голодомор» на Украине геноцидом. Подобное решение стоит расценивать как очередное проявление русофобии и свидетельство беспрецедентного цинизма, считает лидер болгарского общественного движения «Русофилы» Николай Малинов.
Как он отметил в авторской колонке для ФАН, ни прозападные СМИ, ни представители болгарского политического большинства даже не задаются вопросом сколько людей в 30-х годах погибло от голода по всему Советскому Союза и почему в этой огромной стране не оказалось в достаточном количестве зерна, чтобы прокормить население. Политики и журналисты делают вид, что забыли о инициированной США «золотой блокаде» СССР и миллионах погибших от голода жителей Поволжья, Кавказа, Кубани, Казахской ССР и других регионов страны.
Массовый голод затронул не только украинцев. Колонка Николая Малинова
Решение болгарского парламента о признании «голодомора» на Украине геноцидом, является очередным проявление русофобии большинства политических сил страны. Они забывают или делают вид, что не знают очевидные факты: миллионы людей, которые погибли от голода на Украине, соответствуют миллионам жертв, которые были также на территории СССР в Поволжье, Казахстане, на Кубани, Северном Кавказе и в других частях этой огромной страны. Так что массовый голод 30-х годов затронул не только украинцев.
Причем в комментариях, которые сейчас выходят в средствах массовых информации, совершенно никто не говорит: что же делало руководство страны, с теми изъятыми сотнями тысяч тонн зерна. А ответ прост — зерно отправлялось на Запад, в основном в США.
Дело в том, что еще в 1925 году целый ряд западных стран под началом США, объявил «золотую блокаду» в адрес СССР. Советское золото американские специалисты по санкциям сочли «ненадежным». Поэтому торговля с Советским Союзом велась только в формате натурального обмена. В этот период в СССР шло активное развитие металлургической промышленности и машиностроительной отрасли, это требовало технологий и так далее. Западные «партнеры» готовы были помочь, но отказались получать за свою «помощь» деньги и золото — только зерно. Поэтому все зерно, которое изымалось у населения, в общем-то, уходило на расчеты за импорт, который был так необходим молодому советскому государству.
Кроме того, естественно была репрессивная политика большевиков, но она никак не может сравниваться с геноцидом, и уж тем более расцениваться как намеренное создание искусственного голода для украинского народа. Потому что политика большевиков на Украине ничем не отличалась от политики большевиков в Прибалтике, на Северном Кавказе или в Средней Азии.
Кроме того, болгарские политики, поддерживающие тезис о «голодоморе», как о геноциде украинцев, не хотят вспоминать о реальном геноциде собственного народа. Когда несколько лет тому назад в парламенте было предложено принять декларацию об осуждении геноцида против болгар со стороны Османской империи, эти же политические силы отказались обсуждать данный документ. Представители болгарского истеблишмента аргументировали это тем, что не было повсеместного и вообще полного уничтожения народа. Поэтому политический цинизм нынешних «властителей» уже не должен никого удивлять.
Кстати, единственная политическая сила, которая проголосовала против решения о признании «голодомора» геноцидом украинского народа, стала партия «Возрождение». Представители Болгарской социалистической партии покинули заседание, поскольку среди социалистов очень много людей с русофильскими настроениями. Но так как им явно хочется угодить и супостату, и своему избирателю они решили просто выйти из зала.