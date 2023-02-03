Обманутая мошенниками блокадница семь лет ждет помощи от властей Петербурга и замерзает в собственной квартире

Ирина Юльевна пытается вернуть собственные сбережения с 2016 года, но поддержки от местных властей и действующего губернатора Петербурга Александра Беглова так и не получила. Вместо нее пенсионерке приходят лишь уведомления о переносе очередного судебного заседания. Ирина Юльевна даже обращалась к юристам, но и их усилия оказались тщетными. А пока в квартире блокадницы множатся бумаги с надписью «суд отложен на три месяца», деньги обманутых вкладчиков, по словам Григорьевой, оказались в Москве.