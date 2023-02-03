Обманутая мошенниками блокадница семь лет ждет помощи от властей Петербурга и замерзает в собственной квартире

Пережившая блокаду Ирина Юльевна Григорьева на протяжении семи лет не может добиться помощи от властей Санкт-Петербурга по делу о мошенничестве. Пенсионерка вложила деньги в развитие организации «Семейный капитал». Злоумышленники обещали наладить продажу собственной молочной продукции, но задуманное так и не реализовали, просто испарившись с деньгами пайщиков.
Ирина Юльевна пытается вернуть собственные сбережения с 2016 года, но поддержки от местных властей и действующего губернатора Петербурга Александра Беглова так и не получила. Вместо нее пенсионерке приходят лишь уведомления о переносе очередного судебного заседания. Ирина Юльевна даже обращалась к юристам, но и их усилия оказались тщетными. А пока в квартире блокадницы множатся бумаги с надписью «суд отложен на три месяца», деньги обманутых вкладчиков, по словам Григорьевой, оказались в Москве.
Однако не только тяжбы с мошенниками сейчас омрачают жизнь 85-летней пенсионерки. В ее квартире невозможно находиться, не закутавшись в теплые вещи или верхнюю одежду. Батареи в комнатах практически не работают, зато квитанции за отопление приходят исправно. Не сделали Ирине Юльевне и обещанный губернатором перерасчет за прошлый сезон.
«Беглов говорил, что прошлая зима была очень теплая, большая переплата была сделана и сейчас они обязаны сделать перерасчет. Мол, если вам его не сделали — звоните и требуйте. Ну, как каждый из миллиона человек будет звонить и требовать? Это как-то нужно едино решить. Если перерасчет будет в первый квартал, то все в порядке. Если потом, то ничего уже не вернуть. Куда требовать, куда звонить? Это не разговор для частного порядка», — возмущена блокадница.
Все попытки достучаться до власть имущих и в этом случае не возымели никакого эффекта. Никакого перерасчета — только постоянно растущие счета за возможность не замерзнуть в собственной квартире.