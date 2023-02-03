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Задержанный в 2021 году британец попытался убить из арбалета Елизавету II

Происшествия
Задержанный в 2021 году британец попытался убить из арбалета Елизавету II

В Британии в декабре позапрошлого года был задержан 21-летний Жасвант Сингх Чаил. Злоумышленник сознался, что планировал расправиться с королевой Елизаветой II, сообщило местное издание.

Местом убийства должен был стать Виндзорский замок. Злоумышленник знал, что королева будет праздновать там Рождество. Мужчина проник на территорию замка, прихватив с собой арбалет. Охрана заметила человека в маске и оперативно его задержала.

Сейчас несостоявшийся киллер находится в психбольнице. Суд вынесет ему приговор 31 марта.
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