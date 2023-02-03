Польский премьер предложил закупить газ и уголь на конфискованные у России средства

Польша планирует конфисковать замороженные российские активы и использовать их для закупки газа и угля. Об этом пишет RT.
С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства обратился к оппозиционным партиям с просьбой поддержать инициативу и внести поправки в конституцию.
По его мнению, конфискованные средства могут помочь польскому обществу. Идея в том, что закупки энергоносителей снизят цены для граждан республики, объяснил он в интервью изданию Interia.
Центробанк России ранее оценил объем замороженные российских активов в 5,7 трлн рублей.