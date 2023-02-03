Израиль рискует потерять инвестиционную привлекательность из-за спорной судебной реформы

В соответствующем заявлении проводится параллель с Польшей, которая подверглась аналогичным судебным реформам и в 2016 году ее кредитный рейтинг был понижен. Goldman Sachs также предупредил о растущей обеспокоенности внутриполитическими событиями и их влиянием на шекель. Оба банка внимательно следят за ситуацией и считают, что структурные изменения и их последствия для финансовых рынков могут быть недооценены.