Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Израиль рискует потерять инвестиционную привлекательность из-за спорной судебной реформы

Весь мир
Израиль рискует потерять инвестиционную привлекательность из-за спорной судебной реформы

Американские финансовые аналитики выстраивают негативный прогноз для еврейского государства.

Ведущее финансовое учреждение США JPMorgan Chase предупредило о повышении рисков инвестирования в Израиль из-за планов правительства по модернизации судебной системы и роста геополитической напряженности.

В соответствующем заявлении проводится параллель с Польшей, которая подверглась аналогичным судебным реформам и в 2016 году ее кредитный рейтинг был понижен. Goldman Sachs также предупредил о растущей обеспокоенности внутриполитическими событиями и их влиянием на шекель. Оба банка внимательно следят за ситуацией и считают, что структурные изменения и их последствия для финансовых рынков могут быть недооценены.

Израиль рискует потерять инвестиционную привлекательность из-за спорной судебной реформы

Тем временем руководители банков Израиля предупредили премьер-министра Биньямина Нетаньяху о потенциальных рисках.

«Невозможно игнорировать все экономические показатели, выражающие столько беспокойства по поводу изменений. Поэтому вам нужно немедленно остановиться и продвигать преобразования осторожно, с широким обсуждением», — обратился к главе правительства генеральный директор Discount Bank Ури Левин.

Экономисты Bank Hapoalim и Leader Capital Markets сообщили, что недавние новости о выводе иностранными инвесторами своих денег из Израиля на фоне реформы судебной системы вызвали резкое падение цен на государственные облигации, снижение продаж доли местного рынка (в том числе иностранными организациями) и значительное ослабление шекеля.

При этом министр экономики Нир Баркат попытался развеять опасения на глобальной конференции Cybertech в Тель-Авиве 1 февраля. Он считает, что до тех пор, пока Израиль может предоставлять то, что ищут инвесторы (лучших предпринимателей, идеи или продукты), он будет оставаться в числе наиболее привлекательных государств для инвестиций.

Грядущие изменения в судебной системе Израиля включают в себя введение возможности для Кнессета (парламента) отменять решения Верховного суда, передачу функции выбора общественных представителей от специальной комиссии министру юстиции, запрет судам при принятии решений рассматривать так называемый «критерий разумности», а также создание в штате каждого министерства должности юрисконсульта, представляющего интересы ведомства в суде и дающего заключения по законодательным инициативам.
израиль реформы банки экономика прогнозы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду