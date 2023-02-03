Израиль рискует потерять инвестиционную привлекательность из-за спорной судебной реформы

Американские финансовые аналитики выстраивают негативный прогноз для еврейского государства.
Ведущее финансовое учреждение США JPMorgan Chase предупредило о повышении рисков инвестирования в Израиль из-за планов правительства по модернизации судебной системы и роста геополитической напряженности.
В соответствующем заявлении проводится параллель с Польшей, которая подверглась аналогичным судебным реформам и в 2016 году ее кредитный рейтинг был понижен. Goldman Sachs также предупредил о растущей обеспокоенности внутриполитическими событиями и их влиянием на шекель. Оба банка внимательно следят за ситуацией и считают, что структурные изменения и их последствия для финансовых рынков могут быть недооценены.
Тем временем руководители банков Израиля предупредили премьер-министра Биньямина Нетаньяху о потенциальных рисках.
«Невозможно игнорировать все экономические показатели, выражающие столько беспокойства по поводу изменений. Поэтому вам нужно немедленно остановиться и продвигать преобразования осторожно, с широким обсуждением», — обратился к главе правительства генеральный директор Discount Bank Ури Левин.
Экономисты Bank Hapoalim и Leader Capital Markets сообщили, что недавние новости о выводе иностранными инвесторами своих денег из Израиля на фоне реформы судебной системы вызвали резкое падение цен на государственные облигации, снижение продаж доли местного рынка (в том числе иностранными организациями) и значительное ослабление шекеля.
При этом министр экономики Нир Баркат попытался развеять опасения на глобальной конференции Cybertech в Тель-Авиве 1 февраля. Он считает, что до тех пор, пока Израиль может предоставлять то, что ищут инвесторы (лучших предпринимателей, идеи или продукты), он будет оставаться в числе наиболее привлекательных государств для инвестиций.
Грядущие изменения в судебной системе Израиля включают в себя введение возможности для Кнессета (парламента) отменять решения Верховного суда, передачу функции выбора общественных представителей от специальной комиссии министру юстиции, запрет судам при принятии решений рассматривать так называемый «критерий разумности», а также создание в штате каждого министерства должности юрисконсульта, представляющего интересы ведомства в суде и дающего заключения по законодательным инициативам.