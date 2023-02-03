Джигурда заявил, что бизнесвумен Людмила Браташ хотела стать его женой

Актер и шоумен Никита Джигурда рассказал об отношениях с бизнесвумен Людмилой Браташ. По словам артиста, при жизни предпринимательница хотела стать его женой.
Джигурда утверждает, что Браташ называла его спасителем. Бизнесвумен хотела выйти за него замуж, однако он не согласился на свадьбу, отметил актер.
«Я бы не пошел на это, потому что я главный в семье, а она девка с таким духовным фаллосом, что я бы на такое не согласился», — приводит слова шоумена интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако это не единственная причина, по которой Джигурда не женился на Браташ. Артист утверждает, что в 1995 году предпринимательница не могла иметь детей.
Напомним, Браташ скончалась в феврале 2016 года. Тело основательницы компании, занимавшейся ВИП-перелетами, обнаружили у нее дома.
По словам Джигурды, за несколько лет до смерти бизнесвумен составила на него завещание. Актер привел доказательства подлинности документа. Шоумен также считает, что смерть Браташ была насильственной.