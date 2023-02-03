Бойцы армии ЦАР получили дипломы о прохождении снайперских курсов

Обучением личного состава силовых структур ЦАР уже несколько лет занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Ранее центральноафриканские полицейские поблагодарили отечественных специалистов за тренировки, которые значительно повысили эффективность правоохранительных органов.