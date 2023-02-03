Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бойцы армии ЦАР получили дипломы о прохождении снайперских курсов

Весь мир
Бойцы армии ЦАР получили дипломы о прохождении снайперских курсов

Банги, 3 февраля. Бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) успешно завершили снайперские курсы и получили дипломы с подтверждением квалификации.

Церемонию вручения сертификатов провели офицеры армии республики. Они подчеркнули необходимость наличия метких стрелков в рядах FACA и высоко оценили работу представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), которые курировали программу подготовки.

Обучением личного состава силовых структур ЦАР уже несколько лет занимаются российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Ранее центральноафриканские полицейские поблагодарили отечественных специалистов за тренировки, которые значительно повысили эффективность правоохранительных органов.

Премьер-министр республики Феликс Молуа сообщил, что власти в Банги выступают за расширение военно-технического партнерства с Москвой. Политик уже обсудил с представителями отечественного Министерства обороны вопрос приезда новых сотрудников СОМБ в страну.

Кроме того, Правительство ЦАР уже направило СБ ООН заявку на увеличение числа российских специалистов. Сейчас в республике работают 1890 инструкторов из РФ.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду