Открытие вкладов для бедных может стать обязанностью системно значимых банков с 2024 года

Госдума РФ предлагает обязать системные банки с 1 июля 2024 года открывать вклады для малообеспеченных граждан. С подробностями законопроекта ознакомился «Интерфакс».
С подобным предложением в 2021 году выступил Центробанк РФ. Суть в том, чтобы предоставить россиянам с низким уровнем дохода возможность открыть вклад суммой до 100 тысяч рублей сроком на один год с гарантированным начислением процентов с привязкой к ключевой ставке и возможностью пролонгации.
По новым поправкам, такие вклады могут предоставлять финучреждения, имеющие право на привлечение средств физлиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физлиц, а также участвующие в системе страхования вкладов.
Воспользоваться предложением могут физлица, получающие социальную поддержку, сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), поясняется в публикации.