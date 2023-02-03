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Открытие вкладов для бедных может стать обязанностью системно значимых банков с 2024 года

Экономика
Открытие вкладов для бедных может стать обязанностью системно значимых банков с 2024 года

Госдума РФ предлагает обязать системные банки с 1 июля 2024 года открывать вклады для малообеспеченных граждан. С подробностями законопроекта ознакомился «Интерфакс».

С подобным предложением в 2021 году выступил Центробанк РФ. Суть в том, чтобы предоставить россиянам с низким уровнем дохода возможность открыть вклад суммой до 100 тысяч рублей сроком на один год с гарантированным начислением процентов с привязкой к ключевой ставке и возможностью пролонгации.

По новым поправкам, такие вклады могут предоставлять финучреждения, имеющие право на привлечение средств физлиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физлиц, а также участвующие в системе страхования вкладов.

Воспользоваться предложением могут физлица, получающие социальную поддержку, сведения о которых содержатся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), поясняется в публикации.
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