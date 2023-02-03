Открытие вкладов для бедных может стать обязанностью системно значимых банков с 2024 года

С подобным предложением в 2021 году выступил Центробанк РФ. Суть в том, чтобы предоставить россиянам с низким уровнем дохода возможность открыть вклад суммой до 100 тысяч рублей сроком на один год с гарантированным начислением процентов с привязкой к ключевой ставке и возможностью пролонгации.