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Иорданский политик аль-Гишан указал на стремление США полностью сломить Россию

Политика
Иорданский политик аль-Гишан указал на стремление США полностью сломить Россию

Соединенные Штаты стремятся к полному уничтожению России. Такой точки зрения придерживается бывший депутат парламента Иордании Набиль аль-Гишан.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе недавнего интервью осудил Запад за неуважение к нейтралитету развивающихся государств. Он обратил внимание, что страны, которые еще не присоединились к антироссийским санкциям, ежедневно подвергаются давлению.

«Американцы сегодня на фоне противостояния с Россией не примут нейтралитет в ближневосточном регионе, поскольку хотят положить конец России», — объяснил аль-Гишан в беседе с РИА Новости.

Западные государства после обострения ситуации на Украине усилили санкционное давление на Россию. Как отмечали в Москве, действия США и Европы навредили всей мировой экономике.
США россия Набиль аль-Гишан
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