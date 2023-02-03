Иорданский политик аль-Гишан указал на стремление США полностью сломить Россию

Соединенные Штаты стремятся к полному уничтожению России. Такой точки зрения придерживается бывший депутат парламента Иордании Набиль аль-Гишан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе недавнего интервью осудил Запад за неуважение к нейтралитету развивающихся государств. Он обратил внимание, что страны, которые еще не присоединились к антироссийским санкциям, ежедневно подвергаются давлению.
«Американцы сегодня на фоне противостояния с Россией не примут нейтралитет в ближневосточном регионе, поскольку хотят положить конец России», — объяснил аль-Гишан в беседе с РИА Новости.
Западные государства после обострения ситуации на Украине усилили санкционное давление на Россию. Как отмечали в Москве, действия США и Европы навредили всей мировой экономике.