Иорданский политик аль-Гишан указал на стремление США полностью сломить Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе недавнего интервью осудил Запад за неуважение к нейтралитету развивающихся государств. Он обратил внимание, что страны, которые еще не присоединились к антироссийским санкциям, ежедневно подвергаются давлению.