Подозреваемый в шантаже администратор Telegram-канала «Новый Век» арестован на два месяца

В Москве состоялось судебное заседание по делу администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова. Подозреваемый в вымогательстве будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев, сообщил Telegram-канал «112».
В полиции считают, что подследственный занимался шантажом. Он якобы угрожал политикам и коммерсантам публикацией компромата. Речь шла о недостоверных сведениях.
Среди потерпевших оказался основатель крупной телекоммуникационной компании. В течение нескольких лет ему пришлось заплатить 12 миллионов рублей шантажисту.