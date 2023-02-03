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Подозреваемый в шантаже администратор Telegram-канала «Новый Век» арестован на два месяца

Происшествия
Подозреваемый в шантаже администратор Telegram-канала «Новый Век» арестован на два месяца

В Москве состоялось судебное заседание по делу администратора Telegram-канала «Новый Век» Александра Гусова. Подозреваемый в вымогательстве будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев, сообщил Telegram-канал «112».

В полиции считают, что подследственный занимался шантажом. Он якобы угрожал политикам и коммерсантам публикацией компромата. Речь шла о недостоверных сведениях.

Среди потерпевших оказался основатель крупной телекоммуникационной компании. В течение нескольких лет ему пришлось заплатить 12 миллионов рублей шантажисту.
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