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Политолог Михайлов оценил риски поставок американских снарядов GLSDB на Украину

Армия
Политолог Михайлов оценил риски поставок американских снарядов GLSDB на Украину

Возможные поставки американских ракет GLSDB Украине являются частью большого геополитического плана Белого дома, но не приведут к существенному перелому на передовой, считает политолог Александр Михайлов.

В беседе с Pravda.Ru руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал сообщение о возможной передаче украинской армии GLSDB. По мнению эксперта, если они окажутся на фронте, российская армия столкнутся с некоторыми сложностями, но ее зенитно-ракетные комплексы уже доказали, что могут перехватывать американские ракеты.

«Это, конечно, очередной перегруз нашей системы ПВО, но это не те ракеты, которые могут действительно переломить ход ситуации на Украине», — считает собеседник издания.

Ранее анонимный источник из Пентагона сообщил Bloomberg, что США смогут отправить на Украину дальнобойные ракеты GLSDB только через девять месяцев.
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