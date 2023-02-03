Политолог Михайлов оценил риски поставок американских снарядов GLSDB на Украину

Возможные поставки американских ракет GLSDB Украине являются частью большого геополитического плана Белого дома, но не приведут к существенному перелому на передовой, считает политолог Александр Михайлов.
В беседе с Pravda.Ru руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал сообщение о возможной передаче украинской армии GLSDB. По мнению эксперта, если они окажутся на фронте, российская армия столкнутся с некоторыми сложностями, но ее зенитно-ракетные комплексы уже доказали, что могут перехватывать американские ракеты.
«Это, конечно, очередной перегруз нашей системы ПВО, но это не те ракеты, которые могут действительно переломить ход ситуации на Украине», — считает собеседник издания.
Ранее анонимный источник из Пентагона сообщил Bloomberg, что США смогут отправить на Украину дальнобойные ракеты GLSDB только через девять месяцев.