Политолог Михайлов оценил риски поставок американских снарядов GLSDB на Украину

В беседе с Pravda.Ru руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал сообщение о возможной передаче украинской армии GLSDB. По мнению эксперта, если они окажутся на фронте, российская армия столкнутся с некоторыми сложностями, но ее зенитно-ракетные комплексы уже доказали, что могут перехватывать американские ракеты.