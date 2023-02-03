На Кубани арестовали полицейского, скрывшегося после наезда на пешехода

Суд в Усть-Лабинске отправил под арест сотрудника полиции. Страж порядка подозревается в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмированию потерпевшего.
По данным правоохранителей, под статью попал 52-летний начальник отделения по работе с личным составом.
В конце января сотрудник полиции на иномарке ехал по улице Вольная. На перекрестке водитель сбил 60-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть. Страж порядка не вызвал врачей пострадавшему и даже не стал оказывать никакой помощи, а поспешил скрыться. Пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами.