На Кубани арестовали полицейского, скрывшегося после наезда на пешехода

В конце января сотрудник полиции на иномарке ехал по улице Вольная. На перекрестке водитель сбил 60-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть. Страж порядка не вызвал врачей пострадавшему и даже не стал оказывать никакой помощи, а поспешил скрыться. Пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами.