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На Кубани арестовали полицейского, скрывшегося после наезда на пешехода

Происшествия
На Кубани арестовали полицейского, скрывшегося после наезда на пешехода

Суд в Усть-Лабинске отправил под арест сотрудника полиции. Страж порядка подозревается в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмированию потерпевшего.

По данным правоохранителей, под статью попал 52-летний начальник отделения по работе с личным составом.

В конце января сотрудник полиции на иномарке ехал по улице Вольная. На перекрестке водитель сбил 60-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть. Страж порядка не вызвал врачей пострадавшему и даже не стал оказывать никакой помощи, а поспешил скрыться. Пешеход был госпитализирован с тяжелыми травмами.
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