Эксперт по питанию Верис раскрыл секрет, как избежать вечернего переедания

Самые распространенные причины, из-за которых к вечеру просыпается дикий аппетит, перечислил эксперт по диетическому питанию Артем Верис.
Переедание в позднее время провоцирует отсутствие полноценных приемов пищи, недосыпание и стресс. Важно завтракать, обедать и ужинать каждый день примерно в одно и тоже время, передает «Газета.ru».
Перерыв между первым и последним приемом пищи не должен быть больше 10 часов. Недоедание по утрам приводит к злоупотреблению вечером, что провоцирует отсутствие голода во время завтрака. Таким образом замыкается круг, который в конечном итоге приводит к набору веса, объяснил Верис.