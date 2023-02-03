Эксперт по питанию Верис раскрыл секрет, как избежать вечернего переедания

Перерыв между первым и последним приемом пищи не должен быть больше 10 часов. Недоедание по утрам приводит к злоупотреблению вечером, что провоцирует отсутствие голода во время завтрака. Таким образом замыкается круг, который в конечном итоге приводит к набору веса, объяснил Верис.