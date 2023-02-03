Здесь их ждет смерть: сенатор Ковитиди предложила награждать солдат за уничтоженных наемников

Чтобы у наемников даже мысли о «командировке» в зону СВО не возникало. До их сознания надо донести очень простую мысль — за их головами идет охота. В настоящий период времени в вооруженных силах Украины большая часть профессиональных военных уничтожена и основные боевых действия берут на себя иностранные наемники. Поэтому я абсолютно уверена, что за голову таких «кондотьеров» должна быть назначена награда. Думаю, российский бизнес в состоянии это сделать. Чтобы они понимали, что воевать с Россией — идти на явную смерть.