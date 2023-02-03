Здесь их ждет смерть: сенатор Ковитиди предложила награждать солдат за уничтоженных наемников

В свете анонсированных Западом поставок основных боевых танков Киеву ряд российских регионов объявили о награде за уничтожение таких машин. К примеру, власти Забайкальского края пообещали миллион рублей за уничтожение немецкого Leopard и полтора миллиона за еще не прибывший на Украину американский Abrams.
Не остались в стороне и представители отечественного бизнеса. Российские компании объявили о выплате вознаграждения за каждый подбитый или захваченный в зоне специальной военной операции американский танк.
В авторской колонке для ФАН сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила расширить практику поощрения за уничтожение противника. По ее мнению вознаграждать российских военнослужащих и добровольцев следует не только за подбитую вражескую технику, но и за уничтожение и пленение иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
Чтобы даже мысли ступать на нашу землю не было. Колонка Ольги Ковитиди
Назначение награды за подбитый американский танк Abrams является совершенно правильной инициативой, которую я поддерживаю. Считаю, что за рубежом должны понимать — здесь иностранные наемники и их вооружение будет уничтожаться. Более того, уверена, что награда должна присуждаться не только за каждый подбитый танк, но и за голову каждого «солдата удачи», чья нога ступает на нашу землю. Они должны знать, что на территории нашей страны, а Донбасс, Луганск, Запорожье и Херсон — это Россия, их ждет смерть.
Чтобы у наемников даже мысли о «командировке» в зону СВО не возникало. До их сознания надо донести очень простую мысль — за их головами идет охота. В настоящий период времени в вооруженных силах Украины большая часть профессиональных военных уничтожена и основные боевых действия берут на себя иностранные наемники. Поэтому я абсолютно уверена, что за голову таких «кондотьеров» должна быть назначена награда. Думаю, российский бизнес в состоянии это сделать. Чтобы они понимали, что воевать с Россией — идти на явную смерть.
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции