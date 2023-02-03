Advance: связи Зеленского с экстремистами подрывают отношения Украины и Израиля

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность взять на себя посреднические функции в конфликте на Украине. Он пойдет на это, если поступит соответствующее предложение, добавил политик. С таким заявлением глава израильского кабмина выступил в интервью CNN.