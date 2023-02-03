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Advance: связи Зеленского с экстремистами подрывают отношения Украины и Израиля

Политика
Advance: связи Зеленского с экстремистами подрывают отношения Украины и Израиля

Связи президента Украины Владимира Зеленского с представителями ультраправых экстремистских группировок негативно сказываются на отношениях официальных Киева и Тель-Авива. На это указал обозреватель Advance Антун Роша.

По его словам, из-за этого израильские власти не идут на полноценное оказание помощи украинскому руководству. Также на их позицию влияет давление Зеленского на различные страны, подчеркнул автор.

«Отношения между Украиной и Израилем довольно плохие, особенно если рассматривать их в свете того, что оба государства являются ярыми американскими союзниками», — признал Роша.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность взять на себя посреднические функции в конфликте на Украине. Он пойдет на это, если поступит соответствующее предложение, добавил политик. С таким заявлением глава израильского кабмина выступил в интервью CNN.
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