Advance: связи Зеленского с экстремистами подрывают отношения Украины и Израиля

Связи президента Украины Владимира Зеленского с представителями ультраправых экстремистских группировок негативно сказываются на отношениях официальных Киева и Тель-Авива. На это указал обозреватель Advance Антун Роша.
По его словам, из-за этого израильские власти не идут на полноценное оказание помощи украинскому руководству. Также на их позицию влияет давление Зеленского на различные страны, подчеркнул автор.
«Отношения между Украиной и Израилем довольно плохие, особенно если рассматривать их в свете того, что оба государства являются ярыми американскими союзниками», — признал Роша.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил готовность взять на себя посреднические функции в конфликте на Украине. Он пойдет на это, если поступит соответствующее предложение, добавил политик. С таким заявлением глава израильского кабмина выступил в интервью CNN.