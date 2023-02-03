Эксперт Дандыкин раскрыл возможную схему поставок истребителей F-16 на Украину

По его словам, возможно США и не будут передавать F-16 Киеву, это сделают их европейские союзники, но разрешение на поставку истребителей будет исходить именно от Вашингтона. Эксперт считает, что российские перехватчики МиГ-31, а также истребители Су-35 и Су-35СМ вполне справятся с F-16 на Украине.