Эксперт Дандыкин раскрыл возможную схему поставок истребителей F-16 на Украину

Обсуждение вопросов поставок на Украину истребителей и «умных бомб» GLSDB обусловлено тем, что у Запада заканчиваются последние аргументы, связанные с обычными вооружениями. Такое мнение в интервью изданию «Военное дело» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, возможно США и не будут передавать F-16 Киеву, это сделают их европейские союзники, но разрешение на поставку истребителей будет исходить именно от Вашингтона. Эксперт считает, что российские перехватчики МиГ-31, а также истребители Су-35 и Су-35СМ вполне справятся с F-16 на Украине.
«Я думаю, они им по зубам», — заявил Дандыкин.
По мнению аналитика, эксплуатацией западной военной техники на Украине будут заниматься специалисты из НАТО, так как подготовить для этого украинских военных за короткий срок не представляется возможным.