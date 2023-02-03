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Эксперт Дандыкин раскрыл возможную схему поставок истребителей F-16 на Украину

Армия
Эксперт Дандыкин раскрыл возможную схему поставок истребителей F-16 на Украину

Обсуждение вопросов поставок на Украину истребителей и «умных бомб» GLSDB обусловлено тем, что у Запада заканчиваются последние аргументы, связанные с обычными вооружениями. Такое мнение в интервью изданию «Военное дело» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, возможно США и не будут передавать F-16 Киеву, это сделают их европейские союзники, но разрешение на поставку истребителей будет исходить именно от Вашингтона. Эксперт считает, что российские перехватчики МиГ-31, а также истребители Су-35 и Су-35СМ вполне справятся с F-16 на Украине.

«Я думаю, они им по зубам», — заявил Дандыкин.

По мнению аналитика, эксплуатацией западной военной техники на Украине будут заниматься специалисты из НАТО, так как подготовить для этого украинских военных за короткий срок не представляется возможным.
США Украина запад истребители f-16
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