Труп рэпера Yung Trappa с признаками передозировки наркотиками обнаружили друзья

Труп 27-летнего рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, нашли друзья. По их словам, на теле молодого исполнителя были видны признаки передозировки наркотиками.
Источник ФАН утверждает, что на теле рэпера не было обнаружено следов насильственной гибели, но были признаки передозировки наркотическими веществами. Точная причина смерти будет установлена после экспертизы.
Ширяев вышел из тюрьмы в конце прошлого года. Рэпер отбывал наказание из-за обвинений в насильственных действиях. В 2016 году он отсидел более пяти лет за распространение наркотиков. Исполнитель находился под подпиской о невыезде.