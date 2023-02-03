Кабмин Германии не знал о плане США по уступкам украинских земель в обмен на мир, уточнил Хебештрайт. Такие слухи появились в Сети. Однако американские власти сочли их бесчувственными. Утверждалось, что ЦРУ предлагало передать России 20% территории Украины.