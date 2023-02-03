РФС объявил о подписании контракта с производителем системы офсайдных линий VAR

РФС и китайская компания Rigour Tech 3 февраля заключили договор о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для определения офсайдных линий VAR. Об этом сообщила пресс-служба российской организации. Планируется, что к концу сезона-2022/23 виртуальная система определения офсайдных линий будет использоваться на всех матчах чемпионата России по футболу.