РФС объявил о подписании контракта с производителем системы офсайдных линий VAR

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение с компанией Rigour Tech, которая поставляет оборудование для виртуальной системы определения офсайдных линий.
РФС и китайская компания Rigour Tech 3 февраля заключили договор о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для определения офсайдных линий VAR. Об этом сообщила пресс-служба российской организации. Планируется, что к концу сезона-2022/23 виртуальная система определения офсайдных линий будет использоваться на всех матчах чемпионата России по футболу.
Действующим победителем РПЛ является «Зенит». Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2022/23. На втором месте располагается московский «Спартак». «Ростов» занимает третью позицию.