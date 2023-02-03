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РФС объявил о подписании контракта с производителем системы офсайдных линий VAR

Спорт
РФС объявил о подписании контракта с производителем системы офсайдных линий VAR

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашение с компанией Rigour Tech, которая поставляет оборудование для виртуальной системы определения офсайдных линий.

РФС и китайская компания Rigour Tech 3 февраля заключили договор о сотрудничестве в области предоставления оборудования и лицензий для определения офсайдных линий VAR. Об этом сообщила пресс-служба российской организации. Планируется, что к концу сезона-2022/23 виртуальная система определения офсайдных линий будет использоваться на всех матчах чемпионата России по футболу.

Действующим победителем РПЛ является «Зенит». Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2022/23. На втором месте располагается московский «Спартак». «Ростов» занимает третью позицию.
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