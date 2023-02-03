СБУ «зачистила» украинскую таможню в Одессе и Черновцах

Одесса, 3 февраля. Служба безопасности Украины провела серию задержаний на таможнях Черновицкой и Одесской областей. В пресс-центре ведомства отметили, что все следственные мероприятия были проведены для противодействия коррупции.
В Черновицкой области руководитель одного из местных таможенных постов был обвинен в организации преступной схемы. По версии СБУ, чиновник вымогал с предпринимателей взятки за упрощение оформления коммерческих грузов. Сообщается, что за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций чиновники вымогали 15 тысяч долларов.
В Одесской области рейды СБУ прошли на таможенных постах «Одесса-порт» и «Белгород-Днестровский». Силовики заявили, что чиновники получали деньги от поставок снаряжения для ВСУ. Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста «Одесса-порт» на передаче очередной суммы взятки. В СБУ также заявили, что могут привлечь к ответственности инспекторов таможни среднего звена.
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В среду, 1 февраля, киевские власти уволили руководство таможенных органов. Постов были лишены и.о. председателя Гостаможслужбы Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий, Юрий Сотник, Руслан Черкасский и Андрей Лордкипанидзе. В отношении Черкасского было также начато дисциплинарное производство. В этот же день Государственное бюро расследований Украины заявило, что ущерб от коррупции на таможне в 2022 году составил 400 млн грн.
Также СБУ провели обыски у олигарха Игоря Коломойского, бывшего экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, бизнесмена Вадима Столара. По информации украинских СМИ, следственные действия были связаны с нарушениями в ходе госзакупок и деятельности крупных предприятий страны.