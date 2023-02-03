СБУ «зачистила» украинскую таможню в Одессе и Черновцах

В среду, 1 февраля, киевские власти уволили руководство таможенных органов. Постов были лишены и.о. председателя Гостаможслужбы Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий, Юрий Сотник, Руслан Черкасский и Андрей Лордкипанидзе. В отношении Черкасского было также начато дисциплинарное производство. В этот же день Государственное бюро расследований Украины заявило, что ущерб от коррупции на таможне в 2022 году составил 400 млн грн.