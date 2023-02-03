Германия просит Швецию передать Киеву системы ПРО

По итогам встречи министров обороны западных государств в рамках формата «Рамштайн-8», Германия обещала нарастить поставки вооружений Киеву, в том числе около 30 танков Leopard2. Данное решение было принято после объявления администрации Байдена об отправке танков американского производства M1 Abrams. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что передаст Leopard 2 Киеву только после отправки США своих Abrams, чтобы не стать первой страной, отправляющей тяжелые вооружения.