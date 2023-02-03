Германия просит Швецию передать Киеву системы ПРО

Берлин, 3 февраля. Правительства Германии и Швеции ведут переговоры о новом пакете вооружений, согласно которому Стокгольм поставит Украине ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T. Об этом сообщают источники Bloomberg, знакомые с вопросом.
Германия обратилась к Швеции с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T. По информации источников, стороны также обсудят отправку боеприпасов, которые можно использовать для IRIS-T.
По информации Der Spiegel, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек провел переговоры с министром внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Йоханом Форсселлем по вопросу поставки Украине пусковых установок для расширения радиуса действия ПВО IRIS-T.
Как сообщает Bloomberg, Германия придерживается своего плана по отправке еще трех систем IRIS-T в 2023 году. До сих пор Швеция отказывалась поставлять пусковые установки для системы IRIS-T.
Вооруженные силы Швеции используют ракеты IRIS-T в своей системе Robotsystem 98, запускаемой с бронированных гусеничных машин шведского производства.
По итогам встречи министров обороны западных государств в рамках формата «Рамштайн-8», Германия обещала нарастить поставки вооружений Киеву, в том числе около 30 танков Leopard2. Данное решение было принято после объявления администрации Байдена об отправке танков американского производства M1 Abrams. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что передаст Leopard 2 Киеву только после отправки США своих Abrams, чтобы не стать первой страной, отправляющей тяжелые вооружения.