Урсула фон дер Ляйен: десятый пакет санкций ЕС против России находится «в пути»

Десятый пакет антироссийских ограничений Евросоюза включит в себя рестрикции на 10 миллиардов евро. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что очередной санкционный пакет ЕС, направленный против России, намерены реализовать к 24 февраля текущего года. Речь идет о годовщине старта спецоперации по защите Донбасса.
«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 млрд евро. Это будет снова масштабный пакет», — отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита ЕС — Украина.
Ранее глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер дала понять, что официальная Вена старается сохранить дипконтакты с Москвой даже на фоне украинского конфликта. В ходе интервью Euractiv она призвала к аналогичным действиям и другие страны.