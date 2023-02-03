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Урсула фон дер Ляйен: десятый пакет санкций ЕС против России находится «в пути»

Политика
Урсула фон дер Ляйен: десятый пакет санкций ЕС против России находится «в пути»

Десятый пакет антироссийских ограничений Евросоюза включит в себя рестрикции на 10 миллиардов евро. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что очередной санкционный пакет ЕС, направленный против России, намерены реализовать к 24 февраля текущего года. Речь идет о годовщине старта спецоперации по защите Донбасса.

«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в 10 млрд евро. Это будет снова масштабный пакет», — отметила фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита ЕС — Украина.

Ранее глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер дала понять, что официальная Вена старается сохранить дипконтакты с Москвой даже на фоне украинского конфликта. В ходе интервью Euractiv она призвала к аналогичным действиям и другие страны.
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