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Житель Курской области сам себя сдал в полицию, чтобы отдохнуть от жены

Общество

Житель Глушковского района Курской области был не слишком счастлив в браке. Однажды он позвонил в полицию, сообщил, что буянит и попросил забрать его на сутки, иначе он за себя не ручается.

Житель Курской области сам себя сдал в полицию, чтобы отдохнуть от жены

Прибывшие полицейские установили, что 41-летний мужчина вовсе не скандалит, ведет себя тихо и не нарушает правопорядок, передает «Курская правда». Оказалось, что причиной необычного поступка стали незадавшиеся семейные отношения. Курянин объяснил, что супруга настолько его довела, что он готов провести ночь в полицейском участке, лишь бы не оставаться с ней дома.

На заседание в суд мужчина не явился, возможно, помирившись с женой. По административной статье 19.13 КоАП РФ (Заведомо ложный вызов экстренных служб) ему назначено наказание в виде штрафа 1000 рублей.
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