Житель Курской области сам себя сдал в полицию, чтобы отдохнуть от жены

Прибывшие полицейские установили, что 41-летний мужчина вовсе не скандалит, ведет себя тихо и не нарушает правопорядок, передает «Курская правда». Оказалось, что причиной необычного поступка стали незадавшиеся семейные отношения. Курянин объяснил, что супруга настолько его довела, что он готов провести ночь в полицейском участке, лишь бы не оставаться с ней дома.