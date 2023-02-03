Житель Курской области сам себя сдал в полицию, чтобы отдохнуть от жены

Житель Глушковского района Курской области был не слишком счастлив в браке. Однажды он позвонил в полицию, сообщил, что буянит и попросил забрать его на сутки, иначе он за себя не ручается.
Прибывшие полицейские установили, что 41-летний мужчина вовсе не скандалит, ведет себя тихо и не нарушает правопорядок, передает «Курская правда». Оказалось, что причиной необычного поступка стали незадавшиеся семейные отношения. Курянин объяснил, что супруга настолько его довела, что он готов провести ночь в полицейском участке, лишь бы не оставаться с ней дома.
На заседание в суд мужчина не явился, возможно, помирившись с женой. По административной статье 19.13 КоАП РФ (Заведомо ложный вызов экстренных служб) ему назначено наказание в виде штрафа 1000 рублей.