Вышедший на свободу рэпер Yung Trappa найден мертвым в петербургской квартире

В Петербурге скончался 27-летний рэп-исполнитель Yung Trappa. Труп музыканта был обнаружен в квартире дома на Дровяной улице в Петербурге, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
По неофициальной информации, причиной смерти рэпера могла стать передозировка наркотиками. Сейчас приятели Yung Trappa занимаются сбором денег, чтобы помочь матери певца рассчитаться по его долгам.
Отметим, что у музыканта была скандальная известность. Он провел за решеткой 14 месяцев, являясь обвиняемым в изнасиловании. На свободу его выпустили в конце прошлого года. Кроме того, в 2016 году рэпера осудили за незаконный оборот наркотиков.