Вышедший на свободу рэпер Yung Trappa найден мертвым в петербургской квартире

Отметим, что у музыканта была скандальная известность. Он провел за решеткой 14 месяцев, являясь обвиняемым в изнасиловании. На свободу его выпустили в конце прошлого года. Кроме того, в 2016 году рэпера осудили за незаконный оборот наркотиков.