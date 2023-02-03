Никита Джигурда пожертвует наследство Людмилы Браташ на нужды СВО

Актер и поэт Никита Джигурда заявил, что пожертвует наследство покойной бизнесвумен Людмилы Браташ на нужды СВО. Он сразу решил, что отправит деньги на благое дело.
Джигурда рассказал, что наследство Браташ включает в себя 800 тысяч евро, две квартиры в Москве и одну во Франции, где уже оформлены документы на артиста и его супругу Марину Анисину. После получения свидетельства о наследстве им будет открыт доступ к другим местам, где лежат сбережения бизнесвумен. Джигурда признался, что потратит деньги на нужды СВО.
«Наследственные деньги пойдут на помощь нашим бойцам на спецоперации. Я не покупаю оружие, я покупаю обмундирование, медикаменты, оборудование», — рассказал актер интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Недавно Джигурда признался, что Браташ мечтала выйти за него замуж и называла актера своим спасителем. Сам артист объяснил, почему не пошел на это. Во-первых, он считает себя главным в семье, а бизнесвумен не могла этого позволить. Во-вторых, в 95-м году Джигурда уже знал, что Браташ не сможет иметь детей.