Никита Джигурда пожертвует наследство Людмилы Браташ на нужды СВО

Недавно Джигурда признался, что Браташ мечтала выйти за него замуж и называла актера своим спасителем. Сам артист объяснил, почему не пошел на это. Во-первых, он считает себя главным в семье, а бизнесвумен не могла этого позволить. Во-вторых, в 95-м году Джигурда уже знал, что Браташ не сможет иметь детей.