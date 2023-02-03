Болгарский политик Малинов рассказал о митинге против запрета российского телевидения в странах ЕС

Запрет на трансляцию российских телеканалов НТВ / НТВ мир,«Россия-1», РЕН ТВ и Первый Канал на территории стран Евросоюза нарушает «Всеобщую декларацию прав человека», принятую 10 декабря 1948 г. в Париже на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Такое мнение выразили члены движения «Русофилы за возрождение Отечества».
Лидер болгарского общественного движения «Русофилы», политик Николай Малинов рассказал корреспонденту ФАН, что несмотря на многочисленные попытки помешать деятельности партии – сторонники намерены идти до конца в борьбе с откровенным русофобскими настроениями.
«Идет тотальная война против России: можно оправдать все, если ты не любишь Россию и выступаешь против нее. Оправдывается и поддерживается фашизм, гей-сообщества, любые античеловеческие действия. Не замечаются акты террора, ненависть, фашизм и убийства русскоязычных людей на территории Украины. В этой войне против России, конечно, есть много средств. Это и сама военная операция, куда поставляется все больше и больше оружия, и экономическая, и торговая, и финансовая война. Мы видим, как ввели потолок цен на нефть, как взорвали "Северные потоки", видим и цинизм зачинщиков – представителей англо-саксонского мира», – считает Малинов.
По мнению собеседника ФАН, в настоящее время идет уничтожение европейских стран и их ценностей. Это связано с информационной, пропагандной «войной» против России.
«С одной стороны их позиция: Россия — агрессор, с другой – наша, позиция русофилов. Россия освобождает и спасает жизнь русскоязычного населения Украины (которых почти половина). В этой пропагандной войне важно убрать имеющиеся инструментарии. Наш митинг проходит под лозунгом: "защитить Конституцию и право на информированность". Нас поддерживают десятки общественных организаций и 6-7 партий в стране», — отметил он.
Кроме того, наблюдается «поругательство» Конституции и основных прав человека, заложенных и в ООН еще в 1948 году, и в Хельсинском процессе, и в Конституции каждой европейской страны, считает Николай Малинов. Некоторые каналы занимаются дезинформацией, что является вопиющим нарушением прав человека.
«Как инициатор в 1998 году взять первый русский телевизионный канал за границей в виде его международной версии, могу сказать, что до прошлого года в моей фирме было 20 каналов. Сейчас их осталось 11. Очень важно, чтобы русскоязычные каналы были не об охоте, рыбалке или музыке, но и политематические, где больше публицистики и новостей. Они мешают нашей работе с обществом. У нас пока получается войти во власть, но мы создаем блок против своих властей», – сообщил Николай Малинов.
В православной Болгарии наиболее сильные прорусские настроения из-за несоответствия политического поведения с настроениями народа, рассказал собеседник ФАН. Там на протяжении 25 лет русское телевидение не замолкало. Информация о России не пересекала этот информационный поток, несмотря на сторонние вмешательства.
«Мы эту работу будем продолжать проводить. Будем ежедневно переводить десятки материалов из России. Пускать их бесплатно в интернет-пространство, проводить всю возможную информационную работу в своих структурах и по тем информационным каналам, которые останутся. Кроме митинга мы готовим коллективный иск в болгарский суд о нарушении наших конституционных прав», — заключил Малинов.
Ранее сообщалось, что президент Болгарии Румен Радев принял решение распустить парламент. Он также назначил технический кабинет во главе с Гылыбом Доневым.