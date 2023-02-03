Болгарский политик Малинов рассказал о митинге против запрета российского телевидения в странах ЕС

Кроме того, наблюдается «поругательство» Конституции и основных прав человека, заложенных и в ООН еще в 1948 году, и в Хельсинском процессе, и в Конституции каждой европейской страны, считает Николай Малинов. Некоторые каналы занимаются дезинформацией, что является вопиющим нарушением прав человека.