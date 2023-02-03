Экс-посол Франции в США Аро: Запад не допустит поражения Киева в противостоянии с Россией

Запад зашел слишком далеко в вопросе помощи Украины, поэтому не допустит ее поражение. Об этом заявил бывший посол Франции в США и ООН Жерар Аро.
Дипломат отметил, что Запад встал на сторону Украины в противостоянии с Россией. По его словам, Европа и США сделают все, чтобы предотвратить поражение Киева.
«Поражение Украины было бы поражением Запада и потерей престижа по отношению к остальному миру», – сказал дипломат.
По словам Аро, переговоры могут начаться весной. Дипломат считает, что президент США Джо Байден пойдет на контакт, поскольку не собирается воевать.