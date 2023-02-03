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Главврача и акушера петербургского медцентра задержали по делу о торговле детьми

Происшествия
Главврача и акушера петербургского медцентра задержали по делу о торговле детьми

Правоохранители задержали в Петербурге главного врача и акушера-гинеколога частного медцентра. В Следственном комитете считают, что фигуранты занимались торговлей детьми. Малышей вынашивали суррогатные матери.

По версии следствия, фигуранты в 2019 году подписали соглашение с иностранцем, которое касалось донорства. Документ нарушал законодательство об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий.

Далее клиент оформил соглашение с донорским агентством, где ему подобрали двух суррогатных матерей. В следующем году иностранцу родили двух детей. Один младенец умер, а второго заказчик вывез за границу.
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