Главврача и акушера петербургского медцентра задержали по делу о торговле детьми

Правоохранители задержали в Петербурге главного врача и акушера-гинеколога частного медцентра. В Следственном комитете считают, что фигуранты занимались торговлей детьми. Малышей вынашивали суррогатные матери.
По версии следствия, фигуранты в 2019 году подписали соглашение с иностранцем, которое касалось донорства. Документ нарушал законодательство об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий.
Далее клиент оформил соглашение с донорским агентством, где ему подобрали двух суррогатных матерей. В следующем году иностранцу родили двух детей. Один младенец умер, а второго заказчик вывез за границу.