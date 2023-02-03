Соцфонд: неиспользованная россиянами сумма маткапитала будет проиндексирована

Любая неизрасходованная сумма материнского капитала, начисленного до 1 февраля 2023 года, будет проиндексирована. Об этом изданию «Взгляд» заявили в Социальном фонде России (СФР).
Женщина, родившая ребенка до 2023 года и получившая сертификат, с этого месяца сумеет использовать более высокий маткапитал по сравнению с суммой, которая была прописана при оформлении, говорится в сообщении ведомства.
Правительство РФ ранее утвердило с 1 февраля повышение ряда социальных выплат на 11,9%. Речь идет о материнском капитале. Прежде за рождение первенца выплата составляла 524,5 тыс. рублей, за второго ребенка — 693,1 тыс. рублей. Теперь же родители в России могут получить 586,9 тыс. и 775,6 тыс. руб. соответственно.
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