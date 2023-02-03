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Финансирование проектов по отказу от угля в Германии могут перенаправить на оборону

Экономика
Финансирование проектов по отказу от угля в Германии могут перенаправить на оборону

Германия намерена перенаправить выделенные на проект отказа от угольной энергетики средства для финансирования обороны, пишет агентство Bloomberg.

Источники, близкие к ситуации, объяснили агентству, что Берлин рассматривает возможность перенаправления существующих субсидий, выделенных на закрытие угольных электростанций, с целью помочь производителям оборонной продукции.

Суть в том, что германский ВПК уже давно страдает от проблем с устаревшим и частично вышедшим из строя оборудованием. При этом после начала СВО на Украине Бундестаг выделил 109 млрд долларов на модернизацию собственных вооруженных сил.
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