Израиль рассчитывает заключить мир с Суданом в течение 2023 года

Со своей стороны, первый заместитель председателя Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло рассказал в кратком циркуляре для прессы, что ничего не знал о визите министра иностранных дел Израиля. Он также заявил, что не принимал участия в переговорах.