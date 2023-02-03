Израиль рассчитывает заключить мир с Суданом в течение 2023 года

Тель-Авив, 3 февраля. Власти Израиля подготовили проект мирного соглашения с Суданом, который глава МИД Эли Коэн накануне представил во время поездки в Хартум. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ближневосточного государства вскоре после его возвращения.
«В ходе визита, который состоялся в координации с США, стороны доработали текст документа. Ожидается, что церемония подписания пройдет после передачи власти в Судане гражданскому правительству, которое будет сформировано в рамках продолжающегося в стране переходного процесса», — говорится в заявлении МИД.
Коэна в Хартуме принял глава переходного Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан. По прибытии в Тель-Авив израильский министр сообщил, что заключение договора о нормализации состоится до конца текущего года.
Согласно данным официального суданского информационного агентства SUNA, во время переговоров представители двух государств обсудили пути установления плодотворных отношений и расширения перспектив взаимодействия в нескольких областях. Особое внимание уделили сфере безопасности и вопросам военного сотрудничества.
«Судан призвал работать над достижением стабильности между Израилем и палестинским народом. На встрече также обсуждалась роль Хартума в решении вопросов безопасности в регионе», — сообщает SUNA.
Со своей стороны, первый заместитель председателя Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло рассказал в кратком циркуляре для прессы, что ничего не знал о визите министра иностранных дел Израиля. Он также заявил, что не принимал участия в переговорах.
Стоит отметить, что представители политического диалога в Судане подписали рамочный договор о переходе власти к гражданским партиям еще 5 декабря прошлого года. В настоящее время участники процесса решают спорные вопросы для заключения окончательного соглашения.