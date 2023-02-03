В Башкирии матери с дочкой окажут психологическую помощь после убийства двух детей

Детский омбудсмен Башкирии рассказала, что семье из Уфы, где отец убил двоих детей, окажут психологическую помощь, пишет «Газета.ру».
Трагедия произошла 3 февраля. Местный житель зарезал своих несовершеннолетних сыновей, после чего свел счеты с жизнью в собственной квартире. Мать с дочкой остались живы, они успели покинуть дом до убийства.
Уполномоченный по правам ребенка в республике Башкортостан Ольга Панчихина отметила, что женщине и девочке окажут всестороннюю помощь.
«Это большое потрясение для них. Я думаю, что пережить это всегда очень сложно и трудно, очень большая тяжесть внутри. Уже подключились и органы опеки, и наше Министерство семьи, и различные муниципальные органы», — отметила она.
Панчихина охарактеризовала семью положительно. В настоящее время дочка проживает с матерью.