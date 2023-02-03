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Анастасия Волочкова отказалась кодироваться после пьяного интервью Алене Жигаловой

Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отказалась кодироваться после пьяного интервью Алене Жигаловой

Балерина Анастасия Волочкова не собирается завязывать с алкоголем. Артистка отказалась кодироваться даже после пьяного интервью журналистке Алене Жигаловой, которая ведет шоу «Алена, блин!».

Во время беседы блогер и ее звездная гостья пили игристое. В итоге Волочкова опьянела, начала терять нить разговора и вести себя довольно развязно.

Однако балерина не считает, что у нее есть зависимость от спиртного. По словам артистки, интервью записывали в неудачное время — на следующий день после празднования ее дня рождения и возвращения с Мальдив. Шампанское могло быстро подействовать «на старые дрожжи».

Знаменитость добавила, что всю ночь перед интервью разговаривала с дочерью, которую давно не видела. Жигалова задавала ей вопросы, к которым она не была готова, но она все равно отвечала «открыто, честно и по-настоящему», заверила Волочкова в комментарии Telegram-каналу SHOT.

Спиртное, если верить артистке, не мешает ей проводить по три часа в балетном зале. Советчиков, которые рекомендуют ей бросить пить, балерина призвала «идти лесом и заниматься своей жизнью».
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